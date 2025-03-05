Александр Емельяненко попал в больницу с серьезной травмой

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко попал в больницу из-за травмы позвоночника и выбыл из строя примерно на год. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

"Александр в больнице. Он перенесет операцию на межпозвоночных дисках. Выбыл почти на год, минимум на 10 месяцев", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко 29 марта в Минске должен был провести реванш с Артемом Тарасовым. Всего на счету 43-летнего спортсмена 29 побед, 9 поражений и 1 ничья.