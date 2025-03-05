Монсон заменит Александра Емельяненко в поединке с Тарасовым

Депутат курултая Республики Башкортостан, бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон заменит Александра Емельяненко в поединке против Артема Тарасова. Об этом ТАСС рассказали организаторы поединка.

Ранее стало известно, что Александр Емельяненко попал в больницу с травмой спины и выбыл из строя минимум на десять месяцев. 29 марта в Минске он должен был провести реванш с Тарасовым.

"Емельяненко заменит Джефф Монсон", - сказал собеседник агентства.

Монсону 54 года, ранее он объявил о завершении карьеры.