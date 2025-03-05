Грандиозное сражение главных звезд лиги! ММА Серия устраивает чемпионское противостояние мирового уровня

10 марта в ресторанно-развлекательном комплексе «Театр «ОДЕОН» состоится турнир ММА Серия-89: Elite Fights! Мероприятие будет составлено из восьми противостояний высочайшего уровня, в которых сойдутся первоклассные бойцы со всего света (Россия, Бразилия, Франция, Узбекистан и даже Тунис!). А главным событием турнира станет поединок за пояс неоспоримого чемпиона ММА Серии в полусреднем весе между Сергеем Бобрышевым и Джефферсоном Гонсалвесом! Главная звезда лиги столкнется в клетке с наиболее опасным и успешным легионером среди тех, кто в ней когда-либо выступал. А на кону в этом противостоянии – третий в истории организации линейный титул!

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Сергей Бобрышев представляет Муром, а к боям готовится в краснодарской «Кузне». На счету обладателя бронзового и серебряного поясов рекордные для нашей лиги 14 побед, да и вообще, вся Россия знает его как главную звезду ММА Серии! Бобрышев побеждал таких людей как Артем Тарасов, Залимхан Юсупов, Бобур Курбонов, Али Хейбати, Джуниор Маркес и далеко не только. В 9 случаях Сергей нокаутировал своих соперников. Кроме того, Бобрышева знают как одного из ярчайших шоуменов российских ММА!

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Джефферсон Гонсалвес представляет Бразилию и московский зал Gor MMA. В его активе семь поединков внутри ММА Серии, и в каждом «Минотавр» победил. Всего за карьеру обладатель бронзового и серебряного поясов выиграл в 16 боях, а также у него есть опыт тренировок с большими звездами, среди которых Майкл Пейдж, Шара Буллет, Богдан Гуськов и другие. Джефферсон — один из сильнейших легионеров, выступавших в российских лигах последние годы, так что свой шанс стать чемпионом он заслужил не меньше соперника.

Соглавным событием вечера на турнире ММА Серия-89 станет бой Аркадия Осипяна и Ильи Мельникова. Осипян представляет Армению и знаменитые команды «Львиное сердце» и «Самсон». В нашей лиге этот боец пока не выступал, зато ему доводилось драться в АСА и становиться чемпионом HFC! Общий рекорд Осипяна: 11-6.

Илья Мельников представляет Россию и школу «Шторм» (Новосибирск). Ему пока также не доводилось проводить свои поединки внутри ММА Серии, однако мы знаем, что он — один из ярчайших молодых проспектов сибирской команды. На счету Мельникова четыре победы в четырех боях по профессионалам.

В третьем по значимости поединке вечера схлестнутся Никита Бархатов и Рустам Каримов. Бархатов представляет Калугу и команду "Академия Единоборств". На его счету восемь побед при трех поражениях в профессиональной карьере. В ММА Серии Бархатов дрался дважды — и в обоих случаях был успешен. В его послужном списке победы над Тамазом Тарбой и Нвером Худикяном внутри нашей лиги. Рустам Каримов представляет Красноярск и Hurzokov Team. В его рекорде семь побед при трех поражениях в профи. Как и его новый соперник, Каримов ранее дрался в ММА Серии дважды: сперва он прошел Мустафо Рауфова, а затем оказался сильнее Биярслана Айбулатова.

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Прямо перед Бархатовым и Каримовым отношения в боевом периметре будут выяснять Лукас Насименто и Владимир Зызин. Насименто представляет Бразилию и московский зал Gor MMA. Его вы наверняка знаете, ведь этот латиноамериканец дрался у нас уже шесть раз. На его счету три победы при трех поражениях, а кроме этого, Насименто доводилось драться с Саидом Хатиевым за линейный чемпионский пояс в полулегком весе!

Владимир Зызин представляет Россию школу «Шторм» (которую основал легендарный Шлеменко). Общая статистика сибиряка состоит из шести боев, в которых он победил трижды. И одно из своих успешных выступлений Зызин провел в ММА Серии: на нашем 84-м турнире он одолел решением Александра Шашутина.

Почти наверняка чем-то яркими и запоминающимися впечатлениями обернется для зрителей столкновение двух грозных тяжеловесов Вячеслава Скотникова и Абдулхалика Магомедова. Скотников начал профессиональную карьеру в 2016-м году. Мастер спорта по панкратиону представляет клуб Zacepa 21. Тяжеловес успел отметиться в известных промоушенах и оформить три досрочные победы. Предстоящее сражение станет для Вячеслава третьим в ММА Серии. В дебюте он не оставил шансов Кафу Фалькону, оформив нокаут в начале 1-го раунда, а затем уступил Дмитрию Веженко. Абдулхалик Магомедов представляет Москву и команду Top Fight. На его счету восемь профессиональных выступлений, а в последнем он одолел Гришу Дьячкова на турнире ММА Серия-87: ВСЕ ЗВЕЗДЫ, отметив свой дебют в лиге досрочной победой.

Также следует ожидать любопытной развязки от поединка молодых ребят Валерия Крылова и Станислава Бурдастова. Бурдастов представляет Санкт-Петербург и команду «Камелот». В его послужном списке четыре при трех поражениях в профессиональной карьере. Рекорд Бурдастова в ММА Серии состоит из двух успешных поединков при одном поражении.

Валерий Крылов представляет Муром и команду Сергея Дьяконова «Молот». У этого молодого парня пока нет выступлений в профессиональной карьере. Однако можно не сомневаться в потенциале Крылова, ведь опытный специалист (и чемпион ММА Серии в тяжелом весе) Дьяконов пока поставлял лиге только сильных ребят.

Вторыми по счету в кадре турнира ММА Серия-89 выпало подраться Мамурбеку Абсоатову и Омару Регуиги. Абсоатов представляет Ташкент (Узбекистан). Он победил в каждом из трех поединков, которые ему довелось провести в своей пока недолгой профессиональной карьере. В ММА Серии Абсоатов еще не выступал, и 10 марта его ждет необычный вызов. Омар Регуиги представляет Тунис. Выходец из столь неожиданной географической области с точки зрения ММА готовится дебютировать в нашей лиге. Рекорд Регуиги состоит из четырех побед при единственном поражении в профессиональной карьере.

Ну, а открывать турнир ММА Серия-89, который пройдет 10 марта в РРК «Театр «ОДЕОН», предстоит Франклину Фомеву и Руслану Тагиеву. Фомеву представляет парижскую школу ММА. У этого парня солидный послужной список, состоящий из девяти профессиональных выступлений, в которых он победил пять раз. Кроме того, Фомеву один из своих боев провел в ММА Серии: в сентябре 2023-го он подрался с Рафаэлем Абрахамяном.

Руслан Тагиев представляет Баку (Азербайджан). В его активе значится пять профессиональных боев, в каждом из которых он неизменно побеждал. В ММА Серии Тагиев пока не дрался ни разу, однако матчмейкеры явно оценивают его уровень как высокий, ведь иначе бы ему не подобрали столь серьезного соперника для дебюта в лиге.

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Полный файткард.

Руслан Тагиев (Азербайджан) – Франклин Фомеву (Франция);

Мамурбек Абсоатов (Узбекистан) – Омар Регуиги (Тунис);

Валерий Крылов (Россия) – Станислав Бурдастов (Россия);

Абдулхалик Магомедов (Россия) – Вячеслав Скотников (Россия);

Лукас Насименто (Бразилия) – Владимир Зызин (Россия);

Рустам Каримов (Россия) – Никита Бархатов (Россия);

Аркадий Осипян (Армения) – Илья Мельников (Россия);

Джефферсон Гонсалвес (Бразилия) – Сергей Бобрышев (Россия). Бой за титул чемпиона в полусреднем весе.

«ММА Серия-89: Elite Fights» пройдет 10 марта. Сбор гостей назначен на 19:00 мск, сам турнир начнется в 19:30. Бои пройдут в ресторанно-развлекательном комплексе «Театр «ОДЕОН».

© Пресс-служба

Прямая трансляция пройдет на телеканале MMA-TV.com (в пакетах всех популярных операторов), на сайте mma-series.com и в онлайн-кинотеатре Okko состоится в 19:30 мск.

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