Емельяненко назвали насильником, тунеядцем и алкоголиком

Боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов назвал враньем заявление Александра Емельяненко о том, что у него отнялись ноги отнялись ноги, и восстановление займет 10 месяцев, передает «Советский спорт».

«Он придумал, чтобы деньги с людей собрать. Не верьте в его сказки. Мог ли он заработать деньги с боя с Тарасовым? Нет, он не мог, это обман людей. Емельяненко — мошенник, шарлатан, алкоголик, тунеядец, насильник», — сказал Харитонов.

29 марта должен был состояться поединок между Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.