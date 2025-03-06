Алекс Перейра предположил, когда бы мог состояться его бой с Усиком

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра предположил, когда бы мог состояться его бой по боксу с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу, непобеждённым украинцем Александром Усиком.

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«Я подпрыгнул от радости, когда увидел новость о создании боксёрской лиги. Мы могли бы сделать бой с Усиком в сентябре в Саудовской Аравии. Я был первым, кто проявил интерес к этому поединку. И теперь мы должны увидеть интерес со стороны UFC. Буду готов к этому», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.

Напомним, следующий поединок Алекс проведёт против россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 313, который состоится 9 марта.