Дэн Хукер: хочу подраться с Царукяном, ударю прямо ему в монобровь

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе Дэн Хукер заявил о желании подраться с бывшим претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Арманом Царукяном на Международной неделе боёв, которая традиционно проходит в конце июня каждого боя.

© Чемпионат.com