WBA объявила решение насчет будущего Александра Усика и Кубрата Пулева

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) объявила решение насчёт будущего бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, непобеждённого украинца Александра Усика и чемпиона лиги в тяжёлом весе болгарина Кубрата Пулева.

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