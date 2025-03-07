Шауб указал на заблуждение об Анкалаеве перед его боем с Перейрой

Бывший боец UFC американец Брендан Шауб поделился мнением о предстоящем поединке за титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Бой пройдёт на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США).

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