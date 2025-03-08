Стали известны гонорары Анкалаева и Перейры на турнире UFC 313

Стали известны гонорары первого номера рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева и действующего обладателя чемпионского пояса бразильца Алекса Перейры.

По данным «Чемпионата», россиянин гарантированно получит $0,75 млн, а южноамериканец — $1 млн.

Перейра — действующий обладатель титула UFC в полутяжелом весе (до 93 кг). В поединке против Халила Раунтри, состоявшемся 5 октября 2024 года, южноамериканец успешно провел защиту четвертого чемпионского пояса промоушена. После этой победы на счету Перейры стало 14 боев, в 12 из которых он одержал победу.

Анкалаев в своей карьере выиграл 20 поединков, проиграл один, а один из боев завершился вничью. Россиянин выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WFCA (Мировой бойцовский чемпионат «Ахмат»), Oplot Challenge.