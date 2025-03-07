Волкановски дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, являющимся действующим обладателем титула промоушена в полутяжёлом весе. Спортсмены сразятся на турнире UFC 313 в ночь на 9 марта мск.

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