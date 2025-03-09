Россиянин Анкалаев прокомментировал победу над бразильцем Перейрой в чемпионском бою в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев прокомментировал победу над бразильцем Алексом Перейрой, благодаря которой он стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Спортсмен подчеркнул, что очень долго шел к этому титулу. Он также отметил, что мог бы провести бой лучше.

«Я шел на него, он обычно первым номером со всеми работает, но все, кто дерется со мной, начинают вторым номером работать», — добавил боец.

Анкалаев победил Перейру ранее в воскресенье, 9 марта. Судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Анкалаев стал первым россиянином в UFC, отобравшим пояс у чемпиона. Все его предшественники-соотечественники забирали вакантные титулы.