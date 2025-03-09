Нурмагомедов отреагировал на завоевание Анкалаевым пояса чемпиона UFC

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем аккаунте в соцсети X отреагировал на завоевание соотечественником Магомедом Анкалаевым титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

Он поздравил атлета.

«Ты вошел в историю. Это было потрясающее выступление против очень сильного соперника», — написал Нурмагомедов.

Анкалаев отобрал пояс у бразильца Алекса Перейры. Бой прошел в воскресенье, 9 марта, и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Анкалаев одержал 21-ю победу в карьере. В его активе также одно поражение, одна ничья, еще один бой признан несостоявшимся.