Друг Макгрегора оскорбил российского бойца UFC Анкалаева

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Диллон Дэнис, который является другом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, оскорбил в своих соцсетях россиянина Магомеда Анкалаева после его победы над Алексом Перейрой в титульном бою на турнире UFC 313.

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«Сраная вонючая дагестанская крыса никогда не будет для меня чемпионом. Анкалаев не провел ни одного тейкдауна», — написал Дэнис.

Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев в своей карьере до боя с Перейрой выиграл 20 поединков, проиграл один, а один из боев завершился вничью. Россиянин выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WFCA (Мировой бойцовский чемпионат «Ахмат»), Oplot Challenge.

Титул в тяжелом весе Перейра завоевал в ноябре 2023 года. В поединке против Халила Раунтри, состоявшемся 5 октября 2024 года, он успешно провел защиту четвертого чемпионского пояса промоушена. После поединка с Анкалаевым на счету Перейры стало 15 боев, в 12 из которых он одержал победу.