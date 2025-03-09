Глава UFC Уайт назвал условие проведения турнира промоушена в России

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на канале «Ушатайка» в YouTube назвал условие проведения турнира промоушена в России.

«Трамп и Путин должны разобраться с этим. Ты понимаешь, о чем я. Тогда мы сделаем это», — заявил Уайт.

Ранее россиянин Магомед Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру и завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Судьи отдали победу российскому бойцу единогласным решением.

Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года. Он состоялся на «ЦСКА Арене».