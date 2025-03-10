"Все говорят, а я делаю". Как россиянин Анкалаев стал чемпионом UFC

Российский боец Магомед Анкалаев со второй попытки стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. На турнире в Лас-Вегасе Анкалаев одолел грозного бразильца Алекса Перейру.

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Бой выдался не самым ярким на события, но победа россиянина не вызывала сомнений. Ему пришлось столкнуться со свистом зрителей, которые явно больше симпатизировали Перейре. При этом уже даже после поединка болельщики бразильца в социальных сетях активно педалировали тему судейской несправедливости по отношению к своему кумиру. Но это было на эмоциях, победа Анкалаева вопросов не вызывала ни у кого. Даже у президента UFC Дэйны Уайта, который на пресс-конференции после боя согласился с судейским вердиктом: "Не могу вспомнить, какой счет был у меня, но я считал, что победил Анкалаев. Когда услышал решение, то не был удивлен", — сказал глава UFC.

Его там не ждали

Анкалаев уже дрался за чемпионский титул — в 2022 году против поляка Яна Блаховича. Бой был до невозможности скучным, а Уайт пошел дальше и назвал его "ужасным". Уже тогда стало понятно, что новый путь Анкалаева к титулу будет максимально сложным. Негласно, в основном со стороны фанатов, к россиянину предъявлялась претензия в слабой работе в медийном поле. Анкалаев сам не ведет социальные сети, плохо говорит по-английски, не использует треш-ток, не провоцирует соперников. А какой лиге понравится отсутствие раскрутки поединка? Но Анкалаев действовал по модели Федора Емельяненко: "Все говорят, а я делаю". Вышел, победил, ушел.

Перейру на бой миролюбивый горец вызывал фразой на английском, которую он сам же повторил за переводчиком в прямом эфире. Получилось довольно комично, но до кого нужно дошло. Социальные сети за россиянина стал вести менеджер — комично и ярко. Стоит отметить, что материалы там выходят только с одобрения Анкалаева.

Скромный семьянин

Анкалаев — один из самых спокойных людей, которых доводилось встречать автору этого текста. Он всегда пытается скрыться в толпе, накидывает капюшон на голову, чтобы стать неузнаваемым. За несколько месяцев до боя мы встретились, он традиционно скромно сливался с толпой. И с моей стороны он услышал только: "Ничего говорить не нужно, ты будущий чемпион UFC". Он скромно улыбнулся и упомянул Бога, попросив таким образом поспособствовать победе.

При встрече он застенчиво улыбается, всегда спрашивает, как дела и что нового произошло в жизни. О себе говорит скромно. Его отец ушел из жизни, когда Магомед был в девятом классе. Но строгое воспитание он получил — отец, бывало, поколачивал Анкалаева за нарушение основополагающих столпов традиций. Сейчас и с того времени главный человек в его жизни — мать. Ее он просит не волноваться за себя.

"Ничего страшного. Я просто боец. Все остальное — от Всевышнего" — так обычно говорит Анкалаев.

Вот и сейчас ему пришлось драться в священный месяц Рамадан, выбора никто не оставил. Не распыляя сил, он спокойно вышел и сделал свое дело. После боя коротко высказал благодарность в адрес страны и малой родины и тут же помчался домой.