Кремлев: третий бой Бетербиев - Бивол может пройти в Свердловской области

Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев сообщил, что идут переговоры об организации третьего поединка между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом он заявил в своих социальных сетях. "Есть предложение бой Бетербиева и Бивола, матч-реванш, провести в Свердловской области. Мы сделаем все, чтобы договориться, чтобы этот бой состоялся здесь. Сейчас уже пытаемся, толкаем, ведем разговоры", - написал Кремлев. 23 февраля Бетербиев в 12-раундовом поединке уступил судейским решением Дмитрию Биволу. Бивол выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.