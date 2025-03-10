Экс-претендент на пояс WBA Курбанов проведет бой в Екатеринбурге

Бывший претендент на пояс WBA в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов следующий бой проведет в июне в Екатеринбурге, сообщил «Матч ТВ» генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

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У занимающего пятую строчку рейтинга WBA Курбанова 26 побед и одно поражение, которое он потерпел в марте 2024 года от Исраила Мадримова из Узбекистана в бою за полноценный пояс WBA.

— Это будет большое шоу в Екатеринбурге, оно состоится в июне. Магомеда ждет важный поединок по линии WBA с соперником из топ‑15 международного рейтинга, — сказал Титов «Матч ТВ».

Ранее в пресс‑службе RCC Boxing Promotions сообщили «Матч ТВ», что в рамках июньского турнира бой за звание обязательного претендента по версии WBA в первом полусреднем весе проведет россиянин Харитон Агрба.

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