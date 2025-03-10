Бивол и Бетербиев намерены провести третий бой

Команда абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола не ведет переговоров о бое с американцем Дэвидом Бенавидесом. Менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщил, что в планах россиянина осталась организация третьего поединка с Артуром Бетербиевым до конца 2025 года.

До этого Бетербиев и Бивол одержали по одной победе друг над другом. Первые поединок остался за Артуром, второй – за Дмитрием.

«После поединка прошло не так много времени, мы на данный момент пока не строим каких‑то конкретных планов, кроме изначального плана проведения трилогии до конца года», — сказал Корнилов «Матч ТВ».

Ранее организатор первых двух боев саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх категорично заявил, что предложит Биволу контракт только на бой с Бетербиевым, а в организации боя с Бенавидесом не заинтересован.