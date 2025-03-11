Анкалаев заявил, что начались переговоры о реванше с Перейрой

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев сообщил о начале переговоров о реванше с бывшим обладателем титула бразильцем Алексом Перейрой.

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«Насчёт реванша уже переговоры идут, пока неизвестно, кто будет следующим, но мы согласились заранее… Если хотят реванш, то мы готовы», — сказал Анкалаев на пресс-конференции в Махачкале.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Анкалаев стал новым чемпионом организации.