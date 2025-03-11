Александр Емельяненко записал видео из больницы после операции
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко записал видео из больницы после операции. Его публикует ТАСС.
«Во время операции попросил врачей снять видео. Они вытащили такой кусок из позвоночника, который и давил на спинной мозг», — поделился он и поблагодарил докторов.
Операция прошла в НИИ имени Н.В. Склифосовского.
Ранее Емельяненко рассказал о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Боец добавил, что после операции ему потребуется реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.
Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.