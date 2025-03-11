Бивола встретили в Москве гимном и «Группой крови»

Абсолютному чемпиону мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрию Биволу устроили торжественную встречу в столичном аэропорту «Шереметьево», передает корреспондент «Матч ТВ».

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22 февраля в Эр‑Рияде Бивол решением судей Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В октябре прошлого года Бетербиев победил Бивола также решением судей. После реванша оба боксера высказались о возможности проведении третьего поединка.

Прием был организован Федерацией бокса России. В честь Бивола прозвучали гимн России и композиция группы «Кино» «Группа крови».

Бетербиев на профессиональном ринге одержал 21 победу и потерпел одно поражение, на счету Бивола 24 победы и одно поражение.