В министерстве спорта Дагестана отреагировали на слова Прохазки об Анкалаеве

Заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов заявил «Матч ТВ», что попытки принизить значимость победы Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой в поединке за чемпионский пояс UFC не должны сказаться на карьере российского бойца.

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32‑летний Анкалаев завоевал чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе на турнире в Лас‑Вегасе, победив Перейру единогласным решением судей. Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе чех Иржи Прохазка назвал Анкалаева мошенником и отметил, что «никто не уважает» его победу над Перейрой.

— Говорунов сейчас много будет. Пусть говорят. Моська лает, караван шагает, — заявил Будунов «Матч ТВ».

В MMA Анкалаев одержал 20 побед, потерпел одно поражение, один бой завершил вничью, еще один его бой признан несостоявшимся. У 37‑летнего Перейры 12 побед и три поражения.

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