Бивол высказался о сроках завершения карьеры

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о сроках завершения профессиональной карьеры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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34-летний спортсмен отметил, что не собирается боксировать в 40 лет.

«Когда завершу карьеру? Может быть, еще пару лет выступлю. Я бы хотел до 40 лет суметь переключиться на что-то другое в своей жизни», — заявил Бивол.

Ранее Бивол высказался о возможности проведения третьего боя с соотечественником Артуром Бетербиевым. Спортсмен заявил, что готов к такому поединку.

Второй бой между Биволом и Бетербиевым прошел 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин взял реванш за поражение в октябре прошлого года и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.