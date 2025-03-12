Вместо титульного боя — серия провалов. Где карьера Физиева свернула не туда

Атаман стал заложником обстоятельств, но может всё исправить.

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Рафаэль Физиев – яркий и самобытный боец. Он выступает в UFC шестой год, но так и не добрался до чемпионского боя. Правда, поединок за титул в его карьере всё-таки маячил. Однако затем азербайджанца настигли проблемы. Физиев начал проигрывать раз за разом, ухудшая свой профессиональный рекорд. А главное — каждая осечка отодвигала Рафаэля всё дальше от потенциального титульника. Теперь Атаману придётся проделать непростой путь, чтобы попытаться исправить ситуацию. Просто закрыть серию из трёх неудачных поединков будет недостаточно. Фактически путь Физиева к мечте начинается заново.

Атаман подходил к дебюту в UFC с безупречным рекордом – 6-0. Кроме того, он неизменно побеждал досрочно, пять раз отправлял соперников в нокаут. Казалось, Физиев быстро станет звездой лёгкого веса. Но дебют получился обескураживающим. Первый же бой завершился поражением от россиянина Магомеда Мустафаева. Меньше двух минут Рафаэль продержался в клетке. Тот момент стал для бойца серьёзнейшим испытанием на прочность, проверкой характера. И Физиев наглядно продемонстрировал, что в плане ментальности у него всё в полнейшем порядке.

Атаман начал штамповать победы. И стоит отметить, что на пути не было лёгких соперников. Дважды пришлось добраться до судейских решений – Алекс Уайт и Марк Диакези продемонстрировали неуступчивость и характер. Затем Физиев отправил в нокаут Ренато Мойкано. Да, именно того, кто позже свой титульный шанс получил – подрался с Исламом Махачевым. Конечно, ситуация стала стечением обстоятельств, нужно это признать. Однако факт остаётся фактом – бразилец до титульника добрался. А дальше Физиев расправился с Бобби Грином, Брэдом Ридделлом, и Рафаэлем дос Аньосом. Казалось, бой за пояс – вопрос времени. Но в жизни Атамана начались непростые времена.

Переломным стал поединок с Джастином Гэтжи, который прошёл на UFC 286. К нему, говоря откровенно, Физиев подошёл на хайпе. Рафаэль только-только разбил легенду, бросил шуточный вызов тёзке Надалю и, как стало известно, немного провинился в Таиланде. Поэтому победа совершенно точно сделала бы Физиева претендентом на титул. Поединок получился ярким и интересным и заслуженно забрал бонус за «Бой вечера». А завершился очень спорным решением большинства в пользу Хайлайта. На протяжении всего поединка казалось, что точнее и интереснее Атаман. Но, видимо, свою роль сыграл авторитет Гэтжи. А ещё Физиев получил жёсткую сечку, что оставило на его лице отпечаток.

Попытка вернуться на победную тропу успехом не увенчалась. И это уже точно можно было называть настоящим несчастным случаем. Поединок с Матеушем Гамротом начался для Физиева удачно. Азербайджанец давил и напрягал соперника. Но во втором раунде Рафаэль на ровном месте получил неприятнейшее повреждение. Продолжить поединок Атаман не смог, дело даже не в характере. Физиев попросту лишился возможности наступать на ногу. Сразу в октагоне стало понятно, что восстановление может затянуться. На это указывал и комментарий бойца после случившегося:

«Спасибо за поддержку. Сейчас не в настроении отвечать на ваши сообщения. Полностью разорвал своё колено. Восстановлюсь, вернусь с новыми силами. Очень расстроен, что это случилось во втором раунде. Я был готов на 100%. Был готов показать красивейший бой».

Вернуться Физиев решил в 2025 году. И снова рискнул. Принял реванш с Гэтжи на коротком уведомлении. После длительного простоя затея была опасной. В итоге Рафаэль показал себя очень неплохо. Он навязал Хайлайту достойное сопротивление, в разменах смотрелся шикарно, в очередной раз продемонстрировал держак. Вот только судей убедить так и не смог – проиграл единогласным решением. И, кажется, ещё сильнее осложнил себе жизнь. Чемпионская гонка и до этого момента выглядела чем-то призрачным и далёким. А теперь ворваться в неё станет ещё сложнее.

Физиев – яркий и очень интересный боец. В его копилке огромное количество бонусов, шикарные поединки. Вот только серия из трёх поражений перечеркнула всё. Видимо, Рафаэль готов к серьёзным переменам в жизни. Атаман намерен штурмовать новый дивизион:

«Я начинаю задумываться о смене весовой категории, поскольку в последний раз очень легко сгонял вес. Всю неделю [перед боем] мой диетолог пытался заставить меня набрать вес, потому что я слишком легко худел. Да, я задумывался об этом, поскольку не такой уж большой. Хочется драться с лучшими парнями, и парни из топ-10 очень интересны. И у них будут проблемы, если я приду в дивизион».

Кажется, полулёгкий вес – шикарная возможность для Физиева показать себя. Его, видимо, покидает Топурия, поэтому путь к поясу может получиться довольно быстрым. Кроме того, если убрать за скобки Мовсара Евлоева, в дивизионе много классных ударников. А с ними сильные стороны Атамана проявятся лучше всего. Осталось лишь решиться на этот шаг.