Хамзат Чимаев: Усман – самый сложный соперник в моей карьере

Хамзат Чимаев назвал самого сложного соперника в карьере.

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«Самый сложный соперник? Камару Усман, скорее всего. Он хорошо защищался от борьбы. Точнее, от грэпплинга хорошо защищался – в борьбу-то мы зашли. Но у него борьба неплохая, шею не отдавал – пять минут пытался его задушить», – сказал боец среднего веса UFC Хамзат Чимаев.

Поединок между Чимаевым и Усманом состоялся в октябре 2023 года в Абу-Даби. Чимаев победил решением большинства судей.