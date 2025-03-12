Олейник предположил, кто из российских бойцов мог бы стать следующим чемпионом UFC

Бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник в разговоре с «Матч ТВ» предположил, какой боец из России мог бы стать следующим чемпионом UFC.

© Матч ТВ

В ночь на 9 марта на турнире UFC 313 в Лас‑Вегасе Магомед Анкалаев единогласным решением судей победил Алекса Перейру и стал чемпионом организации в полутяжелом весе.

Анкалаев стал пятым чемпионом UFC из России за все время существовании лиги. До него это достижение покорилось Олегу Тактарову, Хабибу Нурмагомедову, Петру Яну и Исламу Махачеву.

— Кто из российский бойцов может стать следующим чемпионом UFC?

— Я думаю, что Мовсар Евлоев наиболее близок к завоеванию пояса. Можно еще выделить Александра Волкова, — сказал Олейник «Матч ТВ».

Евлоев находится на четвертой строчке рейтинга полулегкого дивизиона UFC. Волков занимает третье место в рейтинге тяжелого веса.

Прямые трансляции турниров UFC смотрите на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.