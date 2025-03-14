Второй раз абсолютом не стать. Усик может лишиться еще одного пояса

Джозеф Паркер мешает планам чемпиона.

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В мае 2024 года в супертяжёлом весе был определён первый в XXI веке абсолютный чемпион мира — Александр Усик победил Тайсона Фьюри и объединил все пояса. Но в статусе абсолюта он провёл менее двух недель. В IBF потребовали обязательной защиты пояса против Филипа Хрговича, однако Усик выбрал реванш с Фьюри. В итоге второй бой с Цыганским королём был не за абсолютное чемпионство, а за три пояса. Титулом IBF завладел Даниэль Дюбуа, нокаутировавший и Хрговича, и Энтони Джошуа.

После второй победы над Фьюри Усик в ринге провёл дуэль взглядов с Дюбуа и чётко обозначил желание биться именно с британцем. А на кону должно было стоять звание абсолютного чемпиона. Теперь эти планы под угрозой. В дело вмешалась другая организация – WBO.

WBO — Всемирная боксёрская организация. Это самый молодой член большой четвёрки. Несмотря на то что WBO была создана ещё в 1988 году (хотела зарабатывать на организации боёв, как и остальные), долгие годы она была на задворках. Только в 2007 году WBO признали окончательно, и организация получила влияние. В целом в организации довольно строго относятся к чемпионам. Не так давно, например, требовали от Артура Бетербиева доказательств травмы, из-за которой первый бой с Дмитрием Биволом не состоялся в июне.

А в 2023 году WBO лишала пояса Джермелла Чарло, отказывающегося от боя с обязательным претендентом Тимофеем Цзю. Именно так Тим стал полноценным чемпионом мира. Бывали случаи, когда WBO угрожала лишением титулов Флойду Мейвезеру и Тайсону Фьюри.

А теперь на фоне разговоров о том, что ведутся активные переговоры по бою-реваншу Усик — Дюбуа, который может пройти на «Уэмбли», в WBO активизировались и напомнили, что у них есть временный чемпион Джозеф Паркер, которого тоже нужно учитывать.

«Настоящим уведомляем, что Комитет по проведению чемпионских боёв WBO распоряжается начать переговоры между Усиком и Паркером для выполнения обязательного чемпионского обязательства по версии WBO в супертяжёлом весе. Временный чемпионский титул WBO должен быть незамедлительно аннулирован в соответствии с нашей институциональной политикой, согласно которой в каждой весовой категории может быть только один чемпион мира», — говорится в заявлении WBO.

К слову, в WBO действительно не очень любят раздавать титулы временных чемпионов. Сейчас таковых с учётом Паркера четверо. При этом Паркеру уже заказали бой с Усиком, а ещё один временный чемпион Арнольд Барбоса в мае будет биться за полноценный пояс с Теофимо Лопесом. Остаются Теренс Кроуфорд (ему как раз могут сделать поблажку и оставить в покое) и Каллум Смит, который может претендовать на бой с Дмитрием Биволом.

Промоутер Паркера Дэвид Хиггинс уже заявил, что команда новозеландца готова: «Мы не знаем, станет ли этот бой нашим следующим шагом, но Джозеф с радостью вышел бы на поединок за мировой титул. За пояс он готов драться с кем угодно и где угодно. Это его цель — стать чемпионом мира. Джозеф терпеливо ждёт, поддерживает форму, и, если появится возможность сразиться за титул, он её не упустит. Мы согласимся на этот бой без раздумий».

Сейчас у сторон есть 30 дней на переговоры. Если они не увенчаются успехом, то будут промоутерские торги. Либо у Усика есть возможность просто отказаться от защиты и лишиться титула в пользу Паркера. Джозеф в целом, конечно, в более выигрышной позиции, так как бой с обязательным претендентом для боксёрской организации будет стоять выше объединительного. WBO нет смысла санкционировать бой Усик — Дюбуа, если она хочет вывести на титульник Паркера.

Фрэнк Уоррен, промоутер Дюбуа, отметил, что сейчас Паркер в очень хорошей позиции:

«Посмотрим, как оно будет. Во всём этом задействовано много переменных и компонентов, которые пребывают в движении. Но одно совершенно точно — Джо Паркер в изумительной позиции».

В ближайший месяц Усик может лишиться ещё одного пояса и остаться чемпионом только по версиям WBC и WBA. Интересен ли тогда будет бой с Дюбуа? Есть вопросы. Если Тайсон Фьюри был звездой сам по себе безотносительно титулов, то о Дюбуа такого не скажешь. Тут Усика в первую очередь привлекала возможность стать двукратным абсолютным чемпионом. Придётся отказываться от идеи либо просить Дюбуа подождать и защищать пояс WBO в бою с Паркером. Друг и спарринг-партнёр новозеландца Фьюри уверен, что Джозеф заслужил свой шанс.