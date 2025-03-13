Американский журналист назвал россиянина главной звездой UFC

Американский журналист Майк Бон назвал в своих соцсетях россиянина Ислама Махачева главной звездой Абсолютного бойцовского чемпионата.

© UFC Russia

«Махачева однозначно нужно причислять к числу главных звезд UFC. И ему тоже еще есть, куда расти. Но можно говорить, что именно Махачев сейчас является главной звездой промоушена», — написал Бон.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В соглавном поединке этого турнира грузин Мераб Двалишвили победил россиянина Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.