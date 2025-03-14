Олейник предположил, каким мог бы быть исход боя между Анкалаевым и Джонсом

Бывший боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник в беседе с «Матч ТВ» предположил, каким бы мог быть результат в поединке между Магомедом Анкалаевым и Джоном Джонсом в то время, когда американец выступал в полутяжелом весе.

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Анкалаев в главном поединке турнира UFC 313 в Лас‑Вегасе единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой и завоевал чемпионский пояс.

— Смог бы Анкалаев победить Джона Джонса тех времен, когда американец был чемпионом полутяжелого веса UFC?

— Я не думаю, что кто‑то из бойцов сейчас смог бы победить «пикового» Джонса. Ни сейчас, ни год назад, ни три года назад. Джон Джонс показал себя в полутяжелом весе в поединках с Кормье и другими. Перейдя в тяжелый вес, он доказал, что он уникум смешанных единоборств, — сказал Олейник «Матч ТВ».

Анкалаеву 32 года, за карьеру в MMA он одержал 20 побед, потерпел одно поражение и один бой завершил вничью. На счету 37‑летнего Джонса 28 побед и одно поражение.

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