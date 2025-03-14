Экс-жена бойца ММА Олейника подаст на него в суд за клевету

Бывшая жена бойца ММА Алексея Олейника Татьяна заявила «Матч ТВ» о намерении подать иск на экс‑супруга за клевету и оскорбление чести и достоинства.

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Ранее она сообщила изданию «Москва 24», что Олейник не выплачивает ей достаточную сумму алиментов. Позже Олейник заявил «Матч ТВ», что его бывшей супруге, видимо, «не хватает средств на веселую жизнь в США», поэтому она требует от него дополнительных денег. Также он сказал, что платит по всем исковым требованиям «даже в большем размере, чем 100%».

— Начнем с того, что я русская и гражданка России. Восемь лет назад мы семьей приехали в США из‑за работы Алексея, и логично, что у меня и детей есть резидентство США, так же, как и у него. Более того, изначально гражданин Украины Олейник получил российский паспорт по заключению нашего брака четырнадцать лет назад. И в настоящий момент Алексей находится в стадии получения американского гражданства. Все доказательства от иммиграционных адвокатов у меня на руках. Позиционируя себя как пророссийского бойца и патриота страны, Олейник прилетает каждый второй месяц на частные мероприятия американского правительства для ускорения получения паспорта США, а также на судебные заседания, связанные с его уголовными и гражданскими делами на территории США. Всё время нашей совместной жизни я являлась руководителем тренерского штаба, занималась продвижением его как бойца, медийного лица, участвовала в подготовке к каждому бою, где была его секундантом. Я не обращаюсь к общественности для подтверждения моих слов, все бои документированы и имеются в записи. Я родила за десять лет троих детей и, сочетая работу в штабе Олейника, занималась их воспитанием и развитием без нянь и бабушек. Проблемы в семейной жизни начались после многочисленных измен Алексея. Тем не менее я оставалась с мужем, так как продолжала его любить. В январе 2024 года он позвал меня и всех детей и объявил, что уходит из семьи к другой женщине. Он оставил нас. Оставил без средств к существованию. Олейник занял крупную сумму денег у старшей дочери, которую обязался вернуть до 2025 года, но не отдал ни рубля. Он взял займ у частных инвесторов в размере 100 000 долларов под огромные проценты под залог дома, в котором проживают его дети. Я вынуждена выплачивать ежемесячно по 1000$ только за эти проценты. Ипотеку за дом также он не платит, несмотря на то что, согласно брачному договору, он обязан это делать. Все траты жизни в США лежат на мне, включая выплаты его долгов, работая в почасовом графике, между занятиями с детьми и при помощи своих верных друзей. Но я одна просто не справляюсь с этими выплатами. Алименты на троих несовершеннолетних детей он выплачивает по минимальному тарифу в размере 60 000 рублей на российскую карту, что покрывает часть расходов на российских адвокатов. Никаких активов Олейник не оставил ни мне, ни детям. Второй дом, купленный для пассивного дохода, забрал банк за неуплату кредита. Машины, которые он покупал в свое время, были кредитные и семейные, в нашем совместном пользовании и были отданы банку сразу после его ухода из семьи. Олейник закрыл долг в налоговой в России размером в 3 миллиона рублей, который являлся его личным долгом, никогда не был семейным. И это при том, что он показывает нулевой доход в России и Америке. Уклоняясь от уплаты и в России, и в США. Доказательства его трат на роскошную жизнь — все документировано и приложено к делу, которое я собираюсь инициировать в ближайшие сроки, так как я добиваюсь справедливости по отношению к детям — его выплат в размере 50% от всех доходов, что положено по российскому законодательству на троих несовершеннолетних детей, а не три минималки, чего он добился сейчас, введя суд в заблуждение предоставлением подложных нулевых деклараций по доходам, объявив себя безработным и неспособным зарабатывать деньги. Олейник утаил от суда факт, что подписал контракт на два боя общей суммой гонорара порядка 400 000 долларов, о чем сам сообщил в СМИ. Первый из которых проведет уже в апреле этого года в Дубае. Я никогда не настраивала детей против отца, наоборот, каждый раз напоминаю и прошу поздравить, позвонить папе, прежде всего заботясь об их ментальном здоровье и исключении чувства неполноценности. Каждый раз, провожая детей на встречи с отцом, я нахожусь в страхе до их приезда домой, но никогда не блокировала их телефоны и не сказала ни одного плохого слова про отца при детях. При том, что он делает это постоянно. Тот факт, что мой бывший муж посмел опуститься на уровень низкопробной сплетницы, выдавая свои больные фантазии за слова знакомых, приписав мне разгульный образ жизни, употребление алкоголя и поиск мужчины для жизни, не сойдет ему с рук. И, конечно, я подаю в суд за клевету и оскорбление чести и достоинства. Я одинокая мать четверых его детей, трое из которых — несовершеннолетние. С утра до ночи я занимаюсь их жизнью, учебой, спортом, здоровьем. Я выплачиваю долги этого бессовестного человека, не знающего, что такое обязательства, благодарность, преданность, эмпатия, любовь и дружба, — сказала Татьяна Олейник «Матч ТВ».

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