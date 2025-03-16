Асатрян завоевала для сборной России первое золото чемпионата мира по боксу

Россиянка Нуне Асатрян стала чемпионкой мира IBA на турнире, который проходит в сербском городе Ниш.

© Российская Газета

В финальном поединке в весе до 60 кг финалистка чемпионата Европы-2024 Асатрян единогласным решением судей победила чемпионку Азии-2024 Викторию Графееву из Казахстана.

Чуть ранее двукратная чемпионка Европы Юлия Чумгалакова стала серебряным призером ЧМ в весе до 48 кг.

Всего в финалы пробились пять россиянок. За золотые медали еще поборются Елена Гапешина (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг).

Бронзовые медали из Сербии увезут Елена Бабичева (до 63 кг) и Альбина Молдажанова (до 66 кг).

Напомним, что на чемпионате мира российские спортсменки выступают под национальным флагом, а в честь нашей победительницы будет звучать гимн РФ.