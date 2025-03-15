Тренер Махачева объяснил, чем Ислам отличается от Хабиба Нурмагомедова

Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе Ислама Махачева, объяснил, чем его подопечный отличается от бывшего чемпиона UFC в категории до 70 кг и члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

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