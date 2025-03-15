Российский боксер Козловский завоевал пояс ЕВР

Российский боксер Иван Козловский победил Мохаммеда Замани из Афганистана на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге и завоевал пояс ЕВР (Eurasian Boxing Parliament).

© RCC Boxing Promotions

Бой в суперлегком весе прошел все 10 раундов и завершился победой Козловского единогласным решением судей. Козловский одержал 11‑ю победу подряд.

В другом поединке россиянин Иван Чирков одержал победу над Насибу Рамадани из Танзании и завоевал пояс WBA Asia в полулегком весе. Теперь на счету непобежденного Чиркова 14 побед.

Прямые трансляции турниров по боксу смотрите в эфире телеканалов «Матч ТВ» и »Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.