Блогер Милохин выиграл второй бой в профессиональном боксе

Российский блогер Даня Милохин выиграл второй поединок в профессиональном боксе. В бою в весовой категории до 69 кг, прошедшем в Кишиневе, Милохин выиграл у молдавского блогера Василе Жосана нокаутом в четвертом раунде.

© Из личного архива Дани Милохина

Поединок стал главным событием бойцовского турнира организации Fea Championship, прошедшего на футзальной арене "Чореску". Милохин дебютировал в профессиональном боксе в феврале 2024 года, победив индийского блогера Аджмана Хана техническим нокаутом в первом раунде.

Милохин ранее заявлял, что занимается тренировками под руководством опытных тренеров, в том числе специалистов, которые работают с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзатом Чимаевым. Осенью прошлого года блогер заявил, что начал заниматься смешанными единоборствами.

До дебюта в боксе Милохин провел поединок против Артура Бабича, но он носил шуточный характер. Соперники вышли на ринг маленького размера в больших розовых перчатках, поединок продлился три раунда, победителем был объявлен Милохин.

Милохину 23 года, он является видеоблогером, тиктокером, музыкантом, киноактером. У него свыше 3 млн подписчиков в социальных сетях. В 2022 году Милохин принимал участие в телевизионном шоу фигуристов "Ледниковый период", выступив в паре с двукратным серебряным призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.