Даня Милохин дал комментарий после того, как одержал вторую победу нокаутом в боксе

Известный российский блогер Даня Милохин дал комментарий после того, как нокаутировал в четвёртом раунде молдавского боксёра Василе Жосана в рамках турнира FEA Championship.

«Ну спасибо, друзья. Понимаю, что большинство болели за Васю, он из вашей страны. Но спасибо, что пришли сюда, спасибо тем, кто смотрел бой. Ждите следующий бой», — сказал Милохин в интервью после боя.

Для Милохина эта победа стала второй подряд в ринге. Дебют Дани в боксе получился удачным. 16 февраля 2024 года россиянин в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде.

На данный момент Дане Милохину 23 года. В 2023 году звезда интернета рассказал, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). Тренером известного тиктокера является Зорик Степанян.