Махачев не давал согласия на бой против Топурии

ТАСС

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев не давал согласия на поединок против представителя Испании Илии Топурии. Об этом ТАСС рассказали в команде Махачева.

Махачев не давал согласия на бой против Топурии
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Топурия отказался от чемпионского титула в полулегком весе и перешел в легкий вес, где чемпионом является Махачев. Ранее сообщалось, что бой Махачев - Топурия может пройти летом.

"Ислам не давал согласия на этот бой. Он придерживается позиции, что Топурии надо заслужить чемпионский поединок", - сказал собеседник агентства.

Топурии 28 лет. На его счету 16 побед и ни одного поражения. 33-летний Махачев одержал 27 побед и потерпел 1 поражение.

Бокс/MMA
Ислам Махачев