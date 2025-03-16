Махачев не давал согласия на бой против Топурии

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев не давал согласия на поединок против представителя Испании Илии Топурии. Об этом ТАСС рассказали в команде Махачева.

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Топурия отказался от чемпионского титула в полулегком весе и перешел в легкий вес, где чемпионом является Махачев. Ранее сообщалось, что бой Махачев - Топурия может пройти летом.

"Ислам не давал согласия на этот бой. Он придерживается позиции, что Топурии надо заслужить чемпионский поединок", - сказал собеседник агентства.

Топурии 28 лет. На его счету 16 побед и ни одного поражения. 33-летний Махачев одержал 27 побед и потерпел 1 поражение.