Чумгалакова со слезами на глазах рассказала об эмоциях от финала ЧМ по боксу

Вице‑чемпионка мира по боксу Юлия Чумгалакова рассказала, что завоевать серебро на ЧМ‑2025 в Сербии было нелегко, а сейчас ей хочется отдохнуть.

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В воскресенье в сербском Нише завершился женский чемпионат мира, соревнования проходили в 12 весовых категориях. Сборная России выиграла общекомандный зачет, завоевав четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. На высшую ступень пьедестала поднялись Нуне Асатрян (до 60 кг), Елена Гапешина (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг) и Салтанат Меденова (до 81 кг). Серебро у Юлии Чумгалаковой (до 48 кг). Обладательницами бронзовых наград стали Елена Бабичева (до 63 кг) и Альбина Молдажанова (до 66 кг).

— Мы рады любой медали. Серебряная медаль тоже тяжело досталась. Будем работать дальше и исправлять ошибки. Сейчас хочется отдохнуть, — передает слова Чумгалаковой корреспондент «Матч ТВ».

После вопроса о переживаниях после финального поединка спортсменка расплакалась.

Победители чемпионата мира получат от IBA по 100 тысяч долларов, серебряные призеры — по 50 тысяч, бронзовые — по 25 тысяч.

В прямом эфире женский чемпионат мира в Сербии транслировался на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».