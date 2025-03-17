Дебют Пуляева в UFC и Чеченский Тайсон в Австралии. Главные поединки недели

А в Лондоне вернётся знаменитый Леон Эдвардс.

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Начинается новая неделя, которая принесёт фанатам единоборств новые турниры и противостояния. Как в профессиональном боксе, так и в смешанных единоборствах будет за кого поболеть и российским фанатам. Главное — ничего не пропустить, потому почти все события пройдут в один день.

22 марта. Леон Эдвардс — Шон Брэди

В Лондоне состоится масштабный турнир UFC Fight Night 255. В главном событии вечера зрители увидят одного из главных британских бойцов ММА — Леона Эдвардса. Бывший чемпион полусреднего дивизиона возвращается в октагон после поражения от Белала Мухаммада. Рокки брал длительную паузу и теперь на домашней арене «О2» готов закрыть поражение и вернуться в титульную гонку. В соперниках у него Шон Брэди — крепкий боец, рекорд в UFC которого 7-1. И да, единственное поражение он тоже потерпел от Белала Мухаммада. Так что Леон и Шон должны решить между собой, кто из них больше достоин провести реванш с чемпионом.

22 марта. Ян Блахович — Карлос Ульберг

В соглавном событии турнира UFC в Лондоне состоится поединок двух топовых полутяжеловесов. Бывший чемпион Ян Блахович возвращается в октагон спустя полтора года. Чех в последнем поединке проиграл Алексу Перейре, а до этого дал не менее тяжёлый бой Магомеду Анкалаеву, который завершился вничью. Поэтому Яна точно нельзя сбрасывать со счетов, несмотря на солидный возраст и большой простой. Но в соперниках у него новая звезда дивизиона — Карлос Ульберг. Представитель Новой Зеландии идёт на серии из семи побед, пять из которых — досрочные, и ещё один успех превратит Карлоса в претендента на титул

22 марта. Андрей Пуляев — Кристиан Лерой Данкан

На турнире UFC в Лондоне будет за кого переживать и российским фанатам ММА. Свой дебютный поединок в лиге проведёт Андрей Пуляев, который пробился в промоушен через Претендентскую серию Даны Уайта. Первый же поединок Андрей проведёт на масштабном турнире в Лондоне против опытного британца Кристиана Лероя Данкана, за которого к тому же будет болеть местная публика. Но Андрей Пуляев идёт на серии из пяти побед и жаждет проявить себя в новой лиге.

22 марта. Джордж Камбосос — Дауд Йордан

В Австралии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе любимца местной публики Джорджа Камбососа. Он возвращается в ринг после поражения от Василия Ломаченко и стремится закрыть поражение уже в новой весовой категории. В соперниках у Джорджа будет опытный индонезиец Дауд Йордан, за плечами которого более 40 профессиональных поединков — лёгкой прогулки точно не будет.

22 марта. Имам Хатаев — Дурвал Элиас Паласио

На турнире в Австралии свой поединок проведёт именитый российский боксёр Имам Хатаев по прозвищу Чеченский Тайсон. Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира продолжает развивать профессиональную карьеру. Очередной поединок он проведёт в Австралии, где сейчас тренируется и работает вместе с отцом Джорджа Камбососа. Следующим соперником Имама станет Дурвал Элиас Паласио — аргентинец с рекордом 14-3, в последних шести боях одержавший пять побед.

В ночь с 22 на 23 марта. Себастьян Фундора — Чордейл Букер

В США состоится масштабный вечер профессионального бокса. Возглавит его действующий чемпион WBC и WBA в одной из самых интригующих весовых категорий — в первом среднем весе — Себастьян Фундора. Двухметровый Фундора, загадочным образом вписывающийся в лимит дивизиона, возвращается в ринг спустя год. В последнем поединке он сенсационно одолел Тима Цзю и стал новым чемпионом мира. Теперь Фундоре предстоит защита чемпионских поясов в бою против Чордейла Букера, а в случае победы он наверняка встретится с одним из лучших боксёров современности — Теренсом Кроуфордом.

23 марта. Адриано Мораес — Юя Вакамацу

В Японии состоится очередной турнир промоушена ONE Championship. Возглавит его поединок по правилам ММА в наилегчайшем весе между Адриано Мораесом и Юей Вакамацу. Мораес после ухода Деметриуса Джонсона, которому он проиграл два раза подряд, вернул себе лидирующие позиции в дивизионе. Теперь ему предстоит защита чемпионского титула против японца Юи Вакамацу, за которого будут болеть местные фанаты.