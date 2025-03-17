Тренер Анкалаева заподозрил Перейру в жульничестве на UFC 313

Сухраб Магомедов, тренер чемпиона UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) россиянина Магомеда Анкалаева, заявил, что бразилец Алекс Перейра мог жульничать в поединке с его подопечным на турнире UFC 313.

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