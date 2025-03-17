МОК предложил утвердить бокс в программе ОИ-2028 под эгидой World Boxing

МОК предложил утвердить бокс в программе Олимпиады-2028 под эгидой World Boxing
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) предложил утвердить бокс в программе Олимпийских игр 2028 года. Об этом журналистам заявил глава МОК Томас Бах.
В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Она должна стать заменой Международной ассоциации бокса (IBA), которая была исключена из олимпийского движения в июне 2023 года. Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев.
"Бокс предложено утвердить в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, - сказал Бах. - Принять участие в них смогут национальные федерации, которые признаны World Boxing. Я уверен в том, что сессия поддержит это предложение".