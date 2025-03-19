Макгрегор показал фото встречи с Трампом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал фотографии со встречи с действующим президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

© Чемпионат.com

«Дни, когда слабые люди разрушали страны, прошли! Я заручился полной поддержкой администрации Трампа! Они – правительство ДЕЙСТВИЯ! Луч света для западного мира. Погнали, Ирландия!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам MMA с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. Всего на его счету в смешанных единоборствах 22 победы и шесть поражений.