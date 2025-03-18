Результат женской сборной России на ЧМ по боксу назвали уникальным

Федерация бокса России довольна результатом женской национальной команды на чемпионате мира в Сербии. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь организации Александр Беспутин.

Женская сборная России выиграла командный зачет на чемпионате мира. Российские спортсменки завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

"Международная ассоциация бокса давно славится организацией мероприятий, - сказал Беспутин. - К судейству на событиях под эгидой Международного олимпийского комитета у нас есть большое количество вопросов. Результатом в целом доволен, на такой результат и рассчитывал. Когда пришел, еще плохо женскую команду знал, но потом был на сборах, на спаррингах, изучил бои. Искренне горжусь и восхищаюсь всеми девчонками, они сделали на ринге все, что могли. Четырех золотых медалей у нас еще не было, это уникальный результат".

Беспутин возглавил Федерацию бокса России 1 февраля.