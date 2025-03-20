Глава World Boxing готов обсуждать участие российских боксеров в Олимпиаде-2028

Глава организации World Boxing Борис ван дер Ворст готов обсуждать участие российских боксеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом он заявил ТАСС.

В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) единогласно утвердил включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года. В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне.

"Для нас очень важно объединить весь боксерский мир в World Boxing, чтобы лучшие боксеры выступили на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, - сказал ван дер Ворст. - Интересы боксеров для нас на первом месте, мы будем рады видеть всех боксеров. Готов ли я обсуждать включение российских спортсменов? Я открыт, в конечном счете наша цель - объединить боксерский мир в Лос-Анджелесе".

Ван дер Ворст отметил, что на данный момент в World Boxing входят 88 национальных федераций, перед организацией стоит цель довести их число до 100. Членство в World Boxing необходимо для участия в Олимпиаде. Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

О ситуации с IBA и World Boxing

World Boxing должна стать заменой Международной ассоциации бокса (IBA), которая была исключена из олимпийского движения в июне 2023 года. Президентом IBA является россиянин Умар Кремлев. В октябре 2023 года глава МОК Томас Бах исключил возможность восстановления IBA как члена олимпийского движения. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК.

Кремлев возглавляет IBA с декабря 2020 года. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Сессия МОК исключила IBA из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы.

Позднее федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и ряда других стран в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing. Боксерская организация подала заявку на получение статуса подписанта Всемирного антидопингового кодекса, который был принят Всемирным антидопинговым агентством, заключила контракт с Международным агентством допинг-тестирования и признала юрисдикцию Спортивного арбитражного суда. В МОК также заявили, что World Boxing добилась прогресса в определенных областях, который позволяет временно признать организацию как управляющей боксом на мировом уровне.