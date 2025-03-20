Бокс включили в программу Олимпийских игр‑2028 в Лос‑Анджелесе

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что бокс включен в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос‑Анджелесе.

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Решение было принято на 144‑й сессии МОК в Греции. Ранее исполнительный комитет МОК выступил за включение бокса в программу Олимпиады‑2028.

МОК до этого направил национальным олимпийским комитетам письмо, в котором запретил любые взаимодействия с национальными боксерскими федерациями, входящими в Международную ассоциацию бокса (IBA). В июне 2023 года МОК лишил IBA признания.

Международный олимпийский комитет временно признал World Boxing (WB) организацией, управляющей боксом на мировом уровне.