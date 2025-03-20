Макгрегор нашел нового «соперника». Боец воюет с правительством Ирландии

Есть и союзник — Дональд Трамп.

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На днях в Белом доме состоялась не совсем обычная встреча. Президент США Дональд Трамп принял в своей резиденции известного ирландского бойца Конора Макгрегора.

Трамп известен своей любовью не только к спорту в целом, но и к смешанным единоборствам в частности. Он часто посещает турниры UFC, находится в хороших отношениях с боссом лиги Даной Уайтом и многими американскими бойцами. Раньше в Белом доме постоянно появлялся Колби Ковингтон, пока у него не началась затяжная серия неудач. Также Трамп на недавней встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином заявил, что является фанатом и Конора.

«Ну, мне действительно нравится ваш боец. У него лучшие татуировки, которые я когда-либо видел. Я говорю о Коноре», — отметил Трамп.

Прошла неделя с момента этой похвалы – и Ноториус неожиданно оказался в Белом доме. Встреча произошла в канун Дня святого Патрика — культурного и религиозного праздника, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. И Конор появился там не как спортсмен, а скорее как политик – во всяком случае презентовал Ноториус себя именно так.

По всей видимости, бои, будь то смешанные единоборства, бокс или голые кулаки, больше не интересуют Конора – он намерен удариться в политику. И уже заручился поддержкой Трампа. После того как президент США и Макгрегор обменялись парой фраз и устроили совместную фотосессию, ирландец выступил перед американскими журналистами на пресс-конференции.

Интересно, что Конор, который не имеет никакого отношения к политической системе Ирландии, но при этом является, пожалуй, самым известным представителем своей страны, начал активно атаковать правительство. Макгрегор затронул тему нелегальной миграции в Ирландии, и неспроста: Трамп также уделяет много внимания борьбе с этим явлением в США.

«Наши деньги расходуются за границей на цели, которые не имеют отношения к ирландскому народу. Незаконная миграция опустошает нашу страну. В сельских городах ирландцы стали меньшинством. Американцы ирландского происхождения должны услышать об этом. Нам необходимо лидерство США, нашего большого брата», — приводит слова Макгрегор издание Mirror.

Конечно, Мартин, который всего неделю назад встречался с Трампом и, как ему казалось, провёл вполне позитивную политическую встречу с лидером США, был в ступоре от поведения Макгрегора – ведь Конор задевал своими словами и его лично. Ответ не заставил себя долго ждать.

«День святого Патрика, отмечаемый во всём мире, является днём, который олицетворяет единство, человечность, дружбу и товарищество. Высказывания Конора Макгрегора не соответствуют духу этого праздника и не отражают взгляды народа Ирландии», — написал Мартин на своей странице в социальных сетях.

Перепалка в интернете – это вообще коронный номер Макгрегора, поэтому Мартин, похоже, зря это затеял. Но и не ответить на обвинения человека, пусть и не являющегося политиком, но спокойно посещающего Белый дом, он не мог. Конор, в свою очередь, сделал новый выпад в сторону соотечественника.

«Все доступные нам данные свидетельствуют о том, что нынешнее правительство Ирландии не оправдало ожиданий людей. За последние 10 лет Дублин превратился из одного из самых безопасных городов Европы в один из самых опасных. Мне очень грустно видеть, как человек, не являющийся жителем Ирландии, позволяет себе такие высказывания в адрес соотечественников. Я не буду говорить о нём лично, но мог бы высказать ему своё недовольство публично. Однако я хочу говорить о фактах, которые ясно показывают, что правительство не оправдало надежд народа Ирландии. Оно не представляют интересы ирландцев», — приводит слова Макгрегора издание Belfast Telegraph.

Публичная перепалка Конора и премьер-министра Ирландии может говорить нам о том, что Ноториус действительно собрался в политику. Уже мало кто верит в то, что Макгрегор собирается вернуться к боям – он не тренируется, находится, мягко говоря, не в оптимальной форме. Да и просто-напросто у него пропал интерес к спорту. А вот политика – это что-то новое, и, кажется, Макгрегор загорелся этой идеей.

Конор, кстати, уже говорил о том, что мечтает занять пост президента Ирландии. И намекал, что 2025 год станет для него особенным.

«Как президент я бы обладал полномочиями созывать Dáil (нижняя палата парламента Ирландии. – Прим. «Чемпионата»), а также распускать его. Эти шарлатаны, занимающие руководящие посты, будут призваны к ответу перед народом Ирландии. Народ Ирландии заслуживает того, чтобы получить ответы. Ирландии нужен президент, который будет работать исключительно на благо ирландского народа. И это я. Я единственный логичный выбор. 2025 год уже не за горами», — заявлял Макгрегор.

У Конора есть имя, есть серьёзный союзник в лице Трампа, есть огромные финансы, чтобы сколотить мощную политическую кампанию, а главное – миллионная армия фанатов. Кто знает, возможно, через несколько лет мы будем говорить о Коноре уже как о большом политике, а не как о спортсмене?