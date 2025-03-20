Двалишвили назвал самого легкого соперника за последние три года

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили оценил в интервью пользователю @judobetter995 в X (ранее Twitter) пять своих последних соперников, расположив их в градации от самого лёгкого до самого сложного.

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Самым сложным оппонентом по мнению Мераба является член Зала славы UFC бразилец Жозе Альдо. На втором месте расположился россиянин Пётр Ян, а тройку сильнейших замкнул Генри Сехудо. Четвёртую позицию в рейтинге занял американец Шон О'Мэлли. Двалишвили признался, что считает самым лёгким соперником россиянина Умара Нурмагомедова.

Напомним, бой между Мерабом и Умаром состоялся 18 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на UFC 311. Поединок завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей.