Конор Макгрегор объявил о планах баллотироваться в президенты Ирландии.

В заявлении Макгрегор раскритиковал миграционный пакт Евросоюза, который Ирландия должна ратифицировать до лета-2026.

«Кто, кроме меня, выступит против правительства? Любой другой кандидат не сможет противостоять им. Но у меня получится! Как президент я бы вынес этот законопроект на референдум. Хоть я и выступаю против этого пакта, на окончательное решение не повлияет ни мое мнение, ни мнение правительства. Народ Ирландии должен сделать выбор самостоятельно. Это настоящая демократия! Голосуйте за Макгрегора – ваш голос будет услышан», – написал бывший двойной чемпион UFC в соцсетях.

Выборы президента Ирландии состоятся 11 ноября 2025 года.

Ранее Макгрегор выступил в Белом доме с критикой миграционной политики Ирландии.