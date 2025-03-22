Умер легендарный чемпион по боксу

Олимпийский чемпион по боксу и Абсолютный чемпион мира Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на семью.

© Лента.ру

Уточняется, что легендарный боксер умер 21 марта в окружении близких. Причины смерти не уточняются.

Семья также подчеркнула его личные достижения за пределами ринга.

«Набожный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый дедушка, он прожил жизнь, отмеченную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью», — говорится в сообщении.

30 октября 1974 года Джордж Форман сошелся в бою с боксером Мохаммедом Али. Этот поединок более известен как «Грохот в джунглях», так как впервые в истории титульных боев состоялся на африканском континенте, в Заире (сейчас — Демократическая Республика Конго). В условиях нечеловеческой африканской жары боксеры бились сразу за два чемпионских титула под взглядами более чем 60 тысяч болельщиков.