Боксер с добрым лицом. Умер легендарный Джордж Форман

Один из величайших боксеров-тяжеловесов в истории Джордж Форман умер в минувшие выходные в возрасте 76 лет. Казалось бы, такие люди живут вечно. Но, к сожалению, нет. Его жизнь изобиловала приключениями, перестроениями и удивительными фактами, которые заслуживают "Оскара" за лучший сценарий. Собственно, обладателем этой статуэтки Большой Джордж (именно так прозвали Формана) по итогу и стал. Он получил "Оскар" вместе со своим закадычным соперником Мухаммедом Али в 1996 году за лучший документальный фильм, который рассказывал об их бое.

Форман родился в семье, из которой в его раннем детстве ушел отец. Поэтому Большой Джордж в отмщение отцу взял фамилию отчима — Форман. Детство будущего чемпиона было очень трудным, его многократно выгоняли из школы. И в один такой раз он решил к учебе не возвращаться и вышел на большую дорогу грабежей и преступлений. Форман стал добывать хлеб незаконными способами, но его семья своевременно направила чемпиона на социальную реабилитацию — биржу труда под названием Корпус мира. Там он освоил профессию плотника и начал заниматься боксом. Как Форман сумел за пару лет не только подготовиться к Олимпийским играм в Мехико, но и выиграть их — известно только ему одному. Но к моменту завоевания золота его стаж в боксе насчитывал не более двух с половиной лет и всего 25 поединков.

"Менее чем за два года до того дня, когда я стоял на пьедестале, получая золотую медаль и слушая национальный гимн, я находился под домом, скрываясь от полиции. Я вылез из-под этого дома в грязи и жиже и сказал себе: "Нужно что-то делать в жизни, я не вор", — рассказывал Форман.

После победы на Олимпиаде Форман перешел в профессионалы. Он не плел комбинаций, как Али, а ориентировался на свой в прямом смысле сногсшибательный удар.

Первой отметкой на звездной дороге Формана стал поединок с не менее легендарным Джо Фрейзером. Это произошло в ямайском Кингстоне 22 января 1973 года и дало старт чемпионской карьере Большого Джорджа. Фрейзер не устоял и двух раундов, многократно побывав в нокдауне. Во всех последующих боях Форману понадобилось всего три раунда, чтобы финишировать своих оппонентов. И тут он вышел на главный бой своей жизни — против Али в Киншасе на многотысячной арене, болеющей против него самого. Знаменитый "Грохот в джунглях" серьезно изменил жизни Формана и Али. Но в этом бою был лишь один победитель, после которого его начали именовать не иначе как "Величайший". Это был Али. Нет, Форман не был настолько хуже, но его соперник был блистательным и выиграл нокаутом в восьмом раунде. Это так и осталось единственным поражением нокаутом за 81 бой в карьере Формана. Кстати, за тот поединок оба получили по $5 млн, дав дорогу в большой бокс ныне легендарному промоутеру Дону Кингу.

Потом Форман уходил и возвращался, пытался реабилитироваться, стал в 46 лет самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе — этот рекорд все еще не побит. Он стал священником, создал социальное учреждение, где пытался отбить у детей привычку к жестокости и учил их добру. Он вообще любил людей, пытался всех объединить. Даже своих пятерых сыновей он назвал именем Джордж, мотивируя тем, что если кто-то и будет подниматься наверх, то это будет вся семья в лице Джорджа Формана. А если будут неудачи, то они будут общими.

Его приверженность добру и уход от жестокости стали целью его жизни. Именно в таком добром состоянии автор этих строк и познакомился с Форманом. Набрав номер телефона, заранее извинившись за свой английский, вдруг услышал ответ в трубке: "Брат, ни о чем не переживай. Чем я могу тебе помочь?" И в этом он был весь, привержен добру и помощи окружающим. Позвонил Али и извинился перед ним, после чего они стали друзьями. По-настоящему Большой Джордж, боксер с добрым лицом.