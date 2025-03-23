Определился победитель главного боя турнира UFC Fight Night 255

Американский боец смешанного стиля Шон Брэди победил британца Леона Эдвардса в главном бою турнира UFC Fight Night 255. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на воскресенье, 23 марта, в Лондоне. Победитель определился в четвертом раунде. Брэди удачно выполнил болевой прием «гильотина» и вынудил соперника сдаться.

Эдвардс впервые в карьере потерпел досрочное поражение. В его активе 22 победы и пять проигранных боев. Брэди одержал 18-ю победу и потерпел только одно поражение.

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